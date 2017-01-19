Ему выписали 3000 рублей штрафа.

Житель Екатеринбурга оштрафован на 3000 рублей за повисший на проводах квадрокоптер. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Мужчина запустил аппарат в ноябре прошлого года над Визовским прудом, не получив спецразрешение.

Устройство застряло в проводах ЛЭП на высоте 200 метров. Снять его не удавалось несколько дней - квадрокоптер завис над водоемом, куда не могла подобраться наземная техника. Все это время под угрозой блэкаута находилось более 150 000 жителей Юго-Западного микрорайона, а также несколько объектов "Водоканала".

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