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На Сахалине женщине по ошибке удалили здоровую почкуСегодня в 12:25

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Больница выплатит ей 1,3 миллиона.

Сахалинская областная больница выплатит пациентке 1,3 миллиона рублей компенсации морального вреда за врачебную ошибку – женщине вырезали здоровую почку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, у врачей не было достаточных оснований для проведения операции. В ходе нее хирурги повредили правую почку, из-за чего ее впоследствии пришлось удалить.

Руководство больницы пыталось обжаловать судебное решение о компенсации, но безуспешно.

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