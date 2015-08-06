Проект споткнулся о хрущевки.



Фарсом обернулось обсуждение проекта планировки и межевания участка на Ботанике в Екатеринбурге, где планируется возвести гигантский торгово-транспортный узел. На публичные слушания стянулись почти 300 человек, которые почти единогласно проголосовали за утверждение проекта. Между тем в концепции застройки не все так гладко. На слушания пришли несколько десятков жильцов пятиэтажек, которые планируется расселить для реализации проекта. По их словам, застройщик откровенно "выкуривает" их из квартир, пытаясь сэкономить на выплатах, передает корреспондент "Уралинформбюро".





"Наши квартиры хотят выкупить по цене ниже рыночной. Чтобы мы согласились, создают невыносимые для жизни условия проживания. Недавно у нас отключили воду и отопление. В морозы мы замерзали в собственных квартирах", - рассказала одна из жительниц дома на Белинского.



Помочь находящимся в "осаде" екатеринбуржцам пытается депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин. После вмешательства парламентария людям вернули воду и отопление. "Строительство нового автовокзала - нужный проект, но решать вопросы надо в правовом поле. Принимать сейчас проект планировки и межевания нельзя еще и потому, что земля под домами, где остались люди, застройщику не принадлежит. Она находится в общедолевой собственности жильцов. Соглашения об изъятии ее для муниципальных нужд они не подписывали", - отметил депутат. По его словам, инициативная группа обратилась в прокуратуру и собирается в суд.



Стоит отметить, что расселяют неугодные пятиэтажки как аварийные. При этом состояние их вполне удовлетворительное. "У нас сотни домов, которые фактически рассыпаются, власти не могут признать их аварийными, а тут вполне добротные многоэтажки - мигом", - отметил на публичных слушаниях Дмитрий Ионин. Жильцы уже опротестовали заключение комиссии в суде.



В свою очередь представители застройщика - Общества "Малышева, 73" все обвинения отвергают. Как пояснила юрист, на данный момент большая часть квартир в приговоренных к сносу домах расселена. "Это значит, что дома не так хороши, как говорит господин депутат. И цену за них заплатили хорошую. Осталось 11 квартир, жильцам которых, видимо, хочется получить значительно больше", - заключила она.



Несмотря на то, что все давно привыкли к тому, что голосование на публичных слушаниях - театральная постановка, почти единогласное "за" прозвучало неожиданно. Против высказались лишь жильцы многострадальных многоэтажек. "Откуда вас столько? Неужели все - засланные казачки?" - с удивлением наблюдали за поднятыми карточками они.





Идею перенести Южный автовокзал на Ботанику впервые озвучили еще в 2004 году. Проектом заинтересовались девелоперы Заводовский-Погребинский (Общество "Малышева, 73"). Летом 2016 года Градсовет Екатеринбурга одобрил концепцию застройки. Горожане огромный, похожий на золоченый блин торгово-транспортный комплекс прозвали "коровьей лепешкой".

Следует отметить, что земельный вопрос под торговым центром Заводовского-Погребинского не первый раз становится спорной точкой. Ранее девелоперы с грубейшим нарушением федерального законодательства "подарили" мэрии Екатеринбурга земельный участок под принадлежавшим им вековым зданием "Пассажа" в центре Екатеринбурга. На этот финт областная прокуратура по непонятной причине "закрыла глаза".