Сидячий образ жизни накидывает женщинам 8 летСегодня в 15:22
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В душе.
Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Диего) исследовали, как малоподвижная жизнь сказывается на биологическом возрасте пожилых женщин. Участие в исследовании приняли 1500 американок от 64 до 95 лет, пишет American Journal of Epidemiology.
Эксперимент показал, что те, кто проводит по 10 часов сидя и не занимается спортом, на 8 лет "старше" более активных сверстниц. Это объясняется тем, что у них быстрее укорачиваются теломеры - участки на концах хромосом. Они отвечают за деление клеток - когда оно останавливается, начинается старение организма.
Панацея - в физической активности, главное - не переусердствовать, передает "Уралинформбюро".
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