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Пострадавших при взрыве на стройке в Екатеринбурге переведут из реанимацииСегодня в 15:27

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Сегодня.

В Екатеринбурге врачам удалось сохранить жизнь обоим пострадавшим при взрыве на стройплощадке "Ленты". Медики горбольницы №23 стабилизировали их состояние - сегодня, 19 января, пациентов переведут из реанимации в обычную палату, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Инцидент произошел накануне на улице Машиностроителей. На территории строящегося магазина взорвался газовый баллон. Одному из пострадавших рабочих пришлось ампутировать ногу, у второго – открытый перелом ноги и ожоги.

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