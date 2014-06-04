На вокзале Тюмени у пьяных родителей забрали 2-летнего ребенкаСегодня в 16:43
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Те спали, пока малыш ползал по ним.
В ночь на 19 января 2017 года на железнодорожном вокзале Тюмени сотрудники транспортной полиции забрали ребенка у пьяных родителей. Двухлетний малыш ползал по спящим отцу и матери. Его доставили в Тюменский специализированный дом ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТ МВД по УрФО.
Родителей доставили в участок. Как выяснилось, мать малыша уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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