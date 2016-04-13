×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургские скверы и парки закроют для верблюдовСегодня в 17:04

  • Текст

И пони.

Екатеринбургские чиновники предложили поправки в Правила благоустройства муниципалитета, передает "Уралинформбюро".

В документе прописан запрет выгула верблюдов, лошадей и пони в скверах, парках, на детских и спортивных площадках. Кроме того, парнокопытным нельзя будет находиться на территориях учреждений здравоохранения и образования. Кататься на животных в этих местах также запрещается.

Данные нормы могут начать действовать с 1 февраля 2017 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus