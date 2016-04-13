Екатеринбургские скверы и парки закроют для верблюдовСегодня в 17:04
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И пони.
Екатеринбургские чиновники предложили поправки в Правила благоустройства муниципалитета, передает "Уралинформбюро".
В документе прописан запрет выгула верблюдов, лошадей и пони в скверах, парках, на детских и спортивных площадках. Кроме того, парнокопытным нельзя будет находиться на территориях учреждений здравоохранения и образования. Кататься на животных в этих местах также запрещается.
Данные нормы могут начать действовать с 1 февраля 2017 года.
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