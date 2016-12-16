Без разрешительных документов.

19 января 2017 года в аэропорту Кольцово у мужчины, прилетевшего из Китайской Народной Республики, обнаружили 11 килограммов черной икры. При этом у пассажира не оказалось при себе разрешительных документов на товар.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области, 20 января 2017 года запрещенную продукцию отправят обратно в Китай.

Владелец икры привлечен к административной ответственности.