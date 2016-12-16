В Кольцово китаец попался с 11 килограммами черной икрыСегодня в 17:08
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Без разрешительных документов.
19 января 2017 года в аэропорту Кольцово у мужчины, прилетевшего из Китайской Народной Республики, обнаружили 11 килограммов черной икры. При этом у пассажира не оказалось при себе разрешительных документов на товар.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области, 20 января 2017 года запрещенную продукцию отправят обратно в Китай.
Владелец икры привлечен к административной ответственности.
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