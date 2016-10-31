Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парадаСегодня в 18:06
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Для развития туризма.
Первые в истории гей-парад и ЛГБТ-митинги на Полярном круге могут пройти в Салехарде. Заявления на проведение мероприятий в горадминистрацию подал лидер отечественного ЛГБТ-движения Николай Алексеев, передает "Уралинформбюро".
"Arctic Gay Pride или Polar Gay Pride. Как раз с медведями, оленями и радужными балалайками. Весь мир будет завидовать. Ну не способны наши власти на креатив вселенского масштаба. После этого на Ямал ломанулись бы иностранные туристы, для которых можно было бы разработать потрясающие туры по русской Арктике", - делится идеями Алексеев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, администрация столицы Ямала пока не ответила на предложение.
Ранее Алексеев подал заявки на проведение гей-мероприятий в нескольких десятках городов России, включая Екатеринбург. Власти отвергли эту инициативу.
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