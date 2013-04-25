У 9-летнего челябинца в купели случился приступСегодня в 18:53
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Одышки.
В Челябинске во время крещенских купаний пострадали 3 человека, среди них 9-летний ребенок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской службы спасения.
Мальчик пришел к иордани с отцом. В прорубь ребенок погрузился без присмотра - от ледяной воды и испуга он начал задыхаться. Спасатели помогли ему выйти и оказали первую помощь.
Также к врачам "скорой помощи" обратились две женщины. Одна подвернула ногу, выходя из купели, у другой случился приступ стенокардии.
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