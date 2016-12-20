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В тюменских садах ввели карантинСегодня в 18:12

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По бешенству.

В тюменском СНТ "Ривьера" до 10 марта 2017 года введен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Якушев.

Опасной территорией заражения признаны окрестности "Звенящих кедров Тюмени", СНТ "Родничок" и улицы Метелевской в черте города, передает "Уралинформбюро".

По данным управления ветеринарии Тюменской области, возбудителя бешенства нашли в теле домашней собаки. Перед смертью животное укусило хозяйку, женщина уже прошла курс лечения.

Стоит напомнить, что бешенство – смертельное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заражение людей происходит при укусах, царапинах, ослюнении, при уходе за больными животными, снятии шкур и разделке туш. Инкубационный период составляет 1–3 месяца. При любых подозрениях на инфекцию следует обращаться в травмпункт или поликлинику.

Единственная мера профилактики - ежегодная вакцинация домашних питомцев. Но многие усатые и хвостатые из-за несознательности хозяев остаются без прививок.

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