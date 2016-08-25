Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафамиСегодня в 18:09
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В мэрию.
Екатеринбургских автомобилистов, не оплативших парковку через паркоматы, начали вызывать на административные комиссии. Там им будут выписывать штрафы. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке автоправозащитник Дмитрий Ларионов.
Паркоматы в центре уральской столицы появились еще в 2014 году. Однако система долгое время не работала. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.
В итоге этим пришлось заниматься мэрии. Сейчас нарушителей фиксируют специалисты "Городской службы автопарковок". Затем чиновники направляют запрос в ГИБДД, чтобы получить сведения о водителях. После этого материалы передаются на рассмотрение административной комиссии, передает "Уралинформбюро".
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