В мэрию.

Екатеринбургских автомобилистов, не оплативших парковку через паркоматы, начали вызывать на административные комиссии. Там им будут выписывать штрафы. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке автоправозащитник Дмитрий Ларионов.

Паркоматы в центре уральской столицы появились еще в 2014 году. Однако система долгое время не работала. Мэрия хотела взвалить обязанности по ловле недобросовестных автомобилистов на инспекторов ГИБДД. Однако те открестились, поскольку в КоАП отсутствует статья о штрафах за неоплаченную парковку.

В итоге этим пришлось заниматься мэрии. Сейчас нарушителей фиксируют специалисты "Городской службы автопарковок". Затем чиновники направляют запрос в ГИБДД, чтобы получить сведения о водителях. После этого материалы передаются на рассмотрение административной комиссии, передает "Уралинформбюро".