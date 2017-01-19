И очистки земли.

Свердловская прокуратура требует закрытия полигона твердых бытовых отходов в поселке Красный и рекультивации земельного участка под ним. Соответствующий иск надзорное ведомство направило в суд. Причиной стали нарушения законодательства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры.

Полигон не в первый раз попадает в поле зрения прокуроров. В 2015 году было выявлено, что компания "Благо-С" размещает отходы, не имея санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны. Кроме того, обнаружены нарушения экологических норм и требований пожарной безопасности. В результате организация была оштрафована на 210 тысяч рублей. Недавняя проверка привела к штрафу в 115 тысяч рублей.