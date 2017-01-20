И опубликовал ее.

В Китае робот-журналист по имени Сяо Нань опубликовал в местной газете свою первую статью. Материал, посвященный буму поездок перед китайским Новым годом, вышел в газете Southern Metropolis Daily.

Текст состоит из 300 иероглифов. На его написание роботу потребовалась одна секунда, пишет China News.

По словам разработчика машины, профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, робот способен писать как короткие, так и длинные тексты. "По сравнению со штатными корреспондентами, Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и быстрее писать тексты", — отметил он, добавив, что машины все еще не могут проводить интервью и задавать дополнительные вопросы. Кроме того, робот не может выбирать "новостной угол" диалога, передает "Уралинформбюро".