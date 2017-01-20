В Екатеринбурге из-за холодных батарей закрылась школа19 января в 20:21
- Текст
Дети учатся дистанционно.
В Екатеринбурге на Широкой речке учеников школы №25 перевели на дистанционное обучение. Причиной стало промерзание здания. Ожидается, что школьники смогут вернутся в классы 23 января. Сообщение об этом преподаватели разослали родителям учеников, передает "Уралинформбюро".
В тексте письма говорится, что из-за низкого давления на теплоносителе температура в помещениях не соответствует санитарным нормам. Педагоги продолжат работу в здании и будут консультировать всех, кто придет в школу.
"Надеемся, что после выделения целевого финансирования и установки дополнительных насосов на тепловом пункте школы (21, 22 января 2017 года) температурный режим будет соответствовать санитарным правилам и нормам", - говорится в письме, подписанном директором школы Наталией Мезенцевой.
По словам мамы одного из учеников Надежды Маскиной, с начала учебного года дети занимались в куртках. С наступлением холодов ситуация лишь ухудшилась. "Мне кажется, что "нет финансирования" на тепло в школе — социальном объекте — это преступление! Нет средств — закрывайте школу совсем и переводите детей в другие учреждения. Это не рядовая ситуация, это уже ЧП!", - пишет она на своей странице в Facebook.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
19 января в 20:29
Екатеринбургского покемонофила оставили в СИЗО
До 22 февраля.19 января в 20:21
В Екатеринбурге из-за холодных батарей закрылась школа
Дети учатся дистанционно.19 января в 19:46
Китайский робот-журналист написал статью за 1 секунду
И опубликовал ее.19 января в 19:16
В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиков
В ледовом городке.19 января в 19:01
Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуру
Отказавшись от старого регламента работы.19 января в 18:53
У 9-летнего челябинца в купели случился приступ
Одышки.19 января в 18:46
Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулы
В институте.19 января в 18:22
Прокуратура требует закрытия свалки в Верхней Пышме
И очистки земли.19 января в 18:14
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов
Удача улыбнулась.19 января в 18:12
В тюменских садах ввели карантин
По бешенству.19 января в 18:09
Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
В мэрию.19 января в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.19 января в 18:02
Под Первоуральском легковушка протаранила трактор
Погиб человек.19 января в 17:57
В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочка
И двое взрослых.19 января в 17:56
Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд
Для дачи показаний.
Главные новости
- 19 января в 18:09Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
- 19 января в 17:31По маршрутам транспортного бунта
- 19 января в 16:48Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги
- 19 января в 16:21Беспартийный Первоуральск
- 19 января в 16:15"Брусника" с горчинкой
Аналитика
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.