Дети учатся дистанционно.

В Екатеринбурге на Широкой речке учеников школы №25 перевели на дистанционное обучение. Причиной стало промерзание здания. Ожидается, что школьники смогут вернутся в классы 23 января. Сообщение об этом преподаватели разослали родителям учеников, передает "Уралинформбюро".

В тексте письма говорится, что из-за низкого давления на теплоносителе температура в помещениях не соответствует санитарным нормам. Педагоги продолжат работу в здании и будут консультировать всех, кто придет в школу.

"Надеемся, что после выделения целевого финансирования и установки дополнительных насосов на тепловом пункте школы (21, 22 января 2017 года) температурный режим будет соответствовать санитарным правилам и нормам", - говорится в письме, подписанном директором школы Наталией Мезенцевой.

По словам мамы одного из учеников Надежды Маскиной, с начала учебного года дети занимались в куртках. С наступлением холодов ситуация лишь ухудшилась. "Мне кажется, что "нет финансирования" на тепло в школе — социальном объекте — это преступление! Нет средств — закрывайте школу совсем и переводите детей в другие учреждения. Это не рядовая ситуация, это уже ЧП!", - пишет она на своей странице в Facebook.