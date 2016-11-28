В откровенной фотосессии.

В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата гордумы снялась в откровенной фотосессии для сайта, рекламирующего интим-услуги, передает "Лайф".

По данным издания, отец девушки входит в думскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике, сама она - ученица элитной гимназии.

Объявление, где депутатская дочь демонстрирует себя во всей красе, появилось на сайте интим-услуг в конце декабря. К слову, их стоимость составляет 2 500 рублей в час, тариф за ночь - 12 000.

История всплыла наружу, когда директрисе элитной гимназии прислали письмо со ссылкой на этот ресурс - та узнала в одной из девушек свою ученицу Машу Д. (фамилия и имя изменены - прим.ред.).

По словам источника в правоохранительных органах, девушка не стала отрицать, что снималась для рекламы интим-услуг. Стоит отметить, что учится она хорошо, но, по словам матери, дочь ее нередко обманывает. Например, говорит, что собирается в гости к подруге, а на самом деле проводит время в другом месте. Мать выяснила это, когда установила на телефоне функцию родительского контроля.

Предложение принять участие в откровенной фотосессии гимназистка получила в соцсети от незнакомой женщины. Девушка приехала на какую-то квартиру, где "работодательница" сделала несколько эротических снимков. Со слов гимназистки, она просто хотела заработать, но деньги ей якобы так и не заплатили.

В этой истории сейчас разбирается Следственный комитет, который выяснит, ограничилось ли все рекламой интим-услуг или девушка занималась проституцией. При этом даже интимную фотосессию с несовершеннолетней можно трактовать как развратные действия сексуального характера, передает "Уралинформбюро".