Ведутся переговоры.

Минобороны РФ планирует заменить Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги. Проработать этот вопрос поручил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники .

"Сейчас ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты", - уточнили в военном ведомстве.

На замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 - более дальний Ту-214, отмечают эксперты в отрасли. Минобороны и Объединенной авиастроительной корпорации предстоит согласовать "дорожную карту", определив, какие суда будут первыми выводиться из эксплуатации.

Сергей Шойгу поручил подчиненным проработать вопрос замены авиапарка таким образом, чтобы не потребовалось запрашивать у правительства дополнительное финансирование. Точные сроки реализации проекта не уточняются, передает "Уралинформбюро".

Поводом ускорить процесс замены пассажирского авиапарка Минобороны стало декабрьское крушение над Черным морем Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию. На борту авиалайнера находились 92 человека. В их числе были участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.