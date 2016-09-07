Российские солдаты получат гиперзвуковое оружиеСегодня в 10:59
- Текст
Пообещали в Минобороны.
Россия занимается разработкой гиперзвукового оружия, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов. "Новое вооружение использует принципиально новые материалы и системы управления, которые работают в совершенно другой среде, в плазме", - пояснил чиновник. По его словам, современные технологии уже на подходе.
Кроме того, Минобороны занимается разработками в области лазерного и электромагнитного оружия, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:09
В Челябинске педофил заставил детей смотреть порно
Он привел к себе трех мальчиков.Сегодня в 12:59
Обезьяны помогли найти корни любви
Во всем виноваты самцы.Сегодня в 12:39
Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
Устав ждать жилье.Сегодня в 12:35
В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы
Предыдущие проверки ничего не дали.Сегодня в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.Сегодня в 12:17
"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 раза
Lada Vesta замахнулась на Германию.Сегодня в 12:06
На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржей
Крещенских.Сегодня в 11:59
Тюменца с килограммом гашиша поймали в Казани
Его арестовали.Сегодня в 11:54
Челябинец умер на пороге школы
Проводив ребенка.Сегодня в 11:52
Правительство перекраивает карту России
Укрупняя регионы.Сегодня в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.Сегодня в 11:41
Россия ежедневно отражает массу кибератак из США
Германии и Великобритании.Сегодня в 11:36
В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детей
Столкнулись две иномарки.Сегодня в 11:25
Средний Урал закружит метель
На уик-энд.Сегодня в 11:18
Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
-
07 сентября 2016 в 10:23
В России разработали оружие из "Звездных войн"
"Летающий" боевой лазер.16 марта 2016 в 09:43
Россия оставила в Сирии 38 миллиардов рублей
За 167 дней операции.20 февраля 2016 в 14:50
В российской армии будут служить "терминаторы"
Машины проходят испытания.17 сентября 2013 в 16:35
Российская армия получит оружие нового поколения
АК-12 поставят в войска в 2014 году.14 ноября 2016 в 15:24
Путин согласился объединить Россию и Армению
Чтобы охранять границы стран на Кавказе.08 июля 2016 в 18:18
Россия продала оружия почти на 5 миллиардов долларов
В 2016 году.07 июня 2016 в 08:27
Армия отказывается от вузов
Военные кафедры закроют для гуманитариев.30 мая 2016 в 17:51
Россия соберет свою электромагнитную пушку
США далеко не "убегут".04 мая 2016 в 17:13
На западе России разместят новые армейские дивизии
Для противодействия НАТО.17 сентября 2015 в 10:43
Украина закрыла небо для российских самолетов
В черном списке - 25 авиакомпаний.
Главные новости
- Сегодня в 12:39Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
- Сегодня в 11:54Челябинец умер на пороге школы
- Сегодня в 11:25Средний Урал закружит метель
- Сегодня в 11:18Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
- Сегодня в 10:10Шарташ на баррикадах
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.