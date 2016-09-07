Пообещали в Минобороны.

Россия занимается разработкой гиперзвукового оружия, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов. "Новое вооружение использует принципиально новые материалы и системы управления, которые работают в совершенно другой среде, в плазме", - пояснил чиновник. По его словам, современные технологии уже на подходе.

Кроме того, Минобороны занимается разработками в области лазерного и электромагнитного оружия, передает "Уралинформбюро".