Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в ТегеранеСегодня в 11:18
- Текст
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
19 января 2017 года иранцы в прямом телеэфире увидели обрушение знаменитого торгового комплекса Plasco в центре Тегерана - во время репортажа с пожара. Большинство сотрудников были выведены из здания, однако внутри могли оставаться до 100 пожарных. Как минимум 50 из них погибли, более 100 получили ранения, передает государственное информационное агентство.
Пожар вспыхнул на девятом этаже ТЦ и просто "взлетел" вверх. От начала возгорания до обрушения здания прошло четыре часа.
Район вокруг Plasco был оцеплен, а жители близлежащих кварталов эвакуированы - из-за утечки газа могли последовать взрывы.
Ведутся работы по разбору завалов, спасатели и кинологи ищут выживших.
🎥 ساعت ۷:۲۵ صبح جمعه/ جرثقیل سازمان آتشنشانی در حال انتقال یکی از ستونهای فلزی #پلاسکو به روی کشنده#تهران#plasco pic.twitter.com/Rg1vU1Hz7P— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 20 января 2017 г.
Семнадцатиэтажное здание ТЦ было возведено в 1962 году в числе первых высоток Тегерана. По большей части в нем располагались магазины одежды и лавки закройщиков. Владельцы Plasco не единожды получали от властей предупреждения о непрочности постройки.
A view of inside of #Plasco, before burning down. Plasco, a #high-rise tower located downt… https://t.co/XKS5iHQ66h pic.twitter.com/G2v7DR1Yd9— Everyday Iran (@everydayiran) 19 января 2017 г.
В соцсетях появилось множество фотографий плачущих пожарных и рвущихся к ним родных. Некоторые сравнивают произошедшее в Тегеране с падением башен-близнецов на Манхэттене, передает "Уралинформбюро".
Keep your head up, You are eternal champions of your nation...#Iranian #Firefighters#Plasco bldg.#پلاسکو #Tehran #Iran— Mohsen Boustani (@MohsenBoustani) 19 января 2017 г.
😭😔🙏🏻 pic.twitter.com/QgvU39oj6B
#Breaking #Plasco shopping center #collapse #911 #wtc#Disaster #firefighters #tehran #Firefighter #plascoshopingcenter #پلاسکو #قالیباف pic.twitter.com/PMVqO3HVW0— مسافر passenger (@ScnArvin) 19 января 2017 г.
Тем временем рядовые горожане выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших.
#Photos show Tehran citizens in long lines to donate blood for the survivors of the #Plasco collapse #پلاسکو pic.twitter.com/yaPt1Rq9q9— Iran (@Iran) 19 января 2017 г.
На своих страничках в соцсетях иранцы размещают траурные таблички памяти Plasco и погибших в нем.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:09
В Челябинске педофил заставил детей смотреть порно
Он привел к себе трех мальчиков.Сегодня в 12:59
Обезьяны помогли найти корни любви
Во всем виноваты самцы.Сегодня в 12:39
Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
Устав ждать жилье.Сегодня в 12:35
В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы
Предыдущие проверки ничего не дали.Сегодня в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.Сегодня в 12:17
"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 раза
Lada Vesta замахнулась на Германию.Сегодня в 12:06
На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржей
Крещенских.Сегодня в 11:59
Тюменца с килограммом гашиша поймали в Казани
Его арестовали.Сегодня в 11:54
Челябинец умер на пороге школы
Проводив ребенка.Сегодня в 11:52
Правительство перекраивает карту России
Укрупняя регионы.Сегодня в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.Сегодня в 11:41
Россия ежедневно отражает массу кибератак из США
Германии и Великобритании.Сегодня в 11:36
В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детей
Столкнулись две иномарки.Сегодня в 11:25
Средний Урал закружит метель
На уик-энд.Сегодня в 11:18
Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
-
10 апреля 2013 в 11:29
Иранские землетрясения "подбираются" к атомной электростанции
Повторное колебание земли магнитудой 5,6 произошло в ночь на 10 апреля 2013 года на юге Ирана.02 сентября 2013 в 15:02
В Шадринске сложились в гармошку 4 машины
На месте работают полицейские.
Главные новости
- Сегодня в 12:39Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
- Сегодня в 11:54Челябинец умер на пороге школы
- Сегодня в 11:25Средний Урал закружит метель
- Сегодня в 11:18Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
- Сегодня в 10:10Шарташ на баррикадах
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.