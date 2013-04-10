17-этажный ТЦ сложился в один миг.

19 января 2017 года иранцы в прямом телеэфире увидели обрушение знаменитого торгового комплекса Plasco в центре Тегерана - во время репортажа с пожара. Большинство сотрудников были выведены из здания, однако внутри могли оставаться до 100 пожарных. Как минимум 50 из них погибли, более 100 получили ранения, передает государственное информационное агентство.

Пожар вспыхнул на девятом этаже ТЦ и просто "взлетел" вверх. От начала возгорания до обрушения здания прошло четыре часа.

آتشی که قهرمانان رو گرفت# پلاسکو#plasco Фото опубликовано plasco (@plasco_tehran95) Янв 19 2017 в 4:58 PST

Район вокруг Plasco был оцеплен, а жители близлежащих кварталов эвакуированы - из-за утечки газа могли последовать взрывы.

Ведутся работы по разбору завалов, спасатели и кинологи ищут выживших.

Семнадцатиэтажное здание ТЦ было возведено в 1962 году в числе первых высоток Тегерана. По большей части в нем располагались магазины одежды и лавки закройщиков. Владельцы Plasco не единожды получали от властей предупреждения о непрочности постройки.

В соцсетях появилось множество фотографий плачущих пожарных и рвущихся к ним родных. Некоторые сравнивают произошедшее в Тегеране с падением башен-близнецов на Манхэттене, передает "Уралинформбюро".

Тем временем рядовые горожане выстраиваются в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших.

На своих страничках в соцсетях иранцы размещают траурные таблички памяти Plasco и погибших в нем.