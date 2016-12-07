Геи или депутаты? Рассудят в ПермиСегодня в 10:24
- Текст
26 января.
Запрет на проведение гей-парада и ЛГБТ-митингов в Перми будет рассмотрен в Ленинском райсуде столицы Прикамья. Заседание назначено на 26 января, передает "Уралинформбюро".
В деле значатся 3 истца, включая лидера ЛГБТ-движения в России Николая Алексеева. Однако никто из них присутствовать на заседании не сможет – суд будет рассматривать дело в их отсутствие. Ответчиком является Пермская городская дума, запретившая проведение мероприятий.
Между тем власти Салехарда, которым Алексеев на днях также предложил провести парад и митинги сексуальных меньшинств, ответили на инициативу отказом.
"Медведи и олени сказали "НЕТ"! Ну и зря! Я хотел сделать Ямал меккой туризма со всего мира. Жаль не этих чиновников, а людей. Они до сих пор молятся, чтобы достроили дорогу до 2020 года, чтобы в Салехарде наконец-то открыли хоть какие-то продовольственные сети, хотя бы "Пятерочку" или "Магнит"... Ужас... И полная транспортная блокада...", - отметил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Алексеев.
Ранее по теме:
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:09
В Челябинске педофил заставил детей смотреть порно
Он привел к себе трех мальчиков.Сегодня в 12:59
Обезьяны помогли найти корни любви
Во всем виноваты самцы.Сегодня в 12:39
Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
Устав ждать жилье.Сегодня в 12:35
В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы
Предыдущие проверки ничего не дали.Сегодня в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.Сегодня в 12:17
"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 раза
Lada Vesta замахнулась на Германию.Сегодня в 12:06
На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржей
Крещенских.Сегодня в 11:59
Тюменца с килограммом гашиша поймали в Казани
Его арестовали.Сегодня в 11:54
Челябинец умер на пороге школы
Проводив ребенка.Сегодня в 11:52
Правительство перекраивает карту России
Укрупняя регионы.Сегодня в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.Сегодня в 11:41
Россия ежедневно отражает массу кибератак из США
Германии и Великобритании.Сегодня в 11:36
В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детей
Столкнулись две иномарки.Сегодня в 11:25
Средний Урал закружит метель
На уик-энд.Сегодня в 11:18
Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
-
19 января в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.07 декабря 2016 в 09:20
Ямалец "отработает" стрельбу у магазина
В течение полугода.31 октября 2016 в 13:22
Геям запретили гулять по уральским городам
Строем.27 октября 2016 в 17:36
Геи бронируют Екатеринбург под парад и митинги
Ельцину признаются в любви.27 октября 2016 в 11:29
Сотни геев прогуляются по Перми
Если разрешат депутаты.18 марта 2016 в 11:01
Таксиста из Салехарда отправили в колонию за изнасилование девочки
Он проведет за решеткой 12 лет.17 ноября 2015 в 16:37
Глава ямальского департамента АПК ответит перед судом за 6-миллионную растрату
С третьей попытки.02 июня 2015 в 17:45
Ямальца отправили в колонию за стрельбу в ночном клубе "Нефть"
На 4,5 года.
Главные новости
- Сегодня в 12:39Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
- Сегодня в 11:54Челябинец умер на пороге школы
- Сегодня в 11:25Средний Урал закружит метель
- Сегодня в 11:18Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
- Сегодня в 10:10Шарташ на баррикадах
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.