26 января.

Запрет на проведение гей-парада и ЛГБТ-митингов в Перми будет рассмотрен в Ленинском райсуде столицы Прикамья. Заседание назначено на 26 января, передает "Уралинформбюро".

В деле значатся 3 истца, включая лидера ЛГБТ-движения в России Николая Алексеева. Однако никто из них присутствовать на заседании не сможет – суд будет рассматривать дело в их отсутствие. Ответчиком является Пермская городская дума, запретившая проведение мероприятий.

Между тем власти Салехарда, которым Алексеев на днях также предложил провести парад и митинги сексуальных меньшинств, ответили на инициативу отказом.

"Медведи и олени сказали "НЕТ"! Ну и зря! Я хотел сделать Ямал меккой туризма со всего мира. Жаль не этих чиновников, а людей. Они до сих пор молятся, чтобы достроили дорогу до 2020 года, чтобы в Салехарде наконец-то открыли хоть какие-то продовольственные сети, хотя бы "Пятерочку" или "Магнит"... Ужас... И полная транспортная блокада...", - отметил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Алексеев.



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