Правительство перекраивает карту РоссииСегодня в 11:52
- Текст
Укрупняя регионы.
Российские регионы планируется укрупнить. Это предусматривает проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, подготовленный в правительстве, сообщают "Известия".
Создание макрорегионов, по мнению разработчиков, будет ответом на негативные тенденции в стране: сокращение численности и старение населения, уменьшение доли экономически активных граждан, неравномерность развития территорий. Кроме того, учитываются изменения в мировой демографии и геополитике, передает "Уралинформбюро".
Согласно документу, макрорегионы должны осуществлять "долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов и способствующие встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей". Четких рецептов не предлагается, есть лишь три сырых сценария.
Многие авторитетные эксперты недоумевают, зачем нужны еще какие-то структуры при наличии федеральных округов - если даже в них не удалось отладить механизмы развития.
"Я хочу подчеркнуть, что бумаги на жизнь не влияют. Денег нет – раз. Инструменты, которые используются, большого эффекта не дают – два. В рамках вертикали – а это главное в нашей политической системе – добиться того, чтобы регионы сами хотели что-то делать, не так-то просто. Проще ходить в Минфин и деньги просить. Просто еще одна бумага, на моей памяти уже третья или четвертая. Жизнь сама по себе, бумаги сами по себе", – цитируют "Известия" директора региональной программы Независимого института социальной политики Наталью Зубаревич.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:09
В Челябинске педофил заставил детей смотреть порно
Он привел к себе трех мальчиков.Сегодня в 12:59
Обезьяны помогли найти корни любви
Во всем виноваты самцы.Сегодня в 12:39
Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
Устав ждать жилье.Сегодня в 12:35
В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы
Предыдущие проверки ничего не дали.Сегодня в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.Сегодня в 12:17
"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 раза
Lada Vesta замахнулась на Германию.Сегодня в 12:06
На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржей
Крещенских.Сегодня в 11:59
Тюменца с килограммом гашиша поймали в Казани
Его арестовали.Сегодня в 11:54
Челябинец умер на пороге школы
Проводив ребенка.Сегодня в 11:52
Правительство перекраивает карту России
Укрупняя регионы.Сегодня в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.Сегодня в 11:41
Россия ежедневно отражает массу кибератак из США
Германии и Великобритании.Сегодня в 11:36
В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детей
Столкнулись две иномарки.Сегодня в 11:25
Средний Урал закружит метель
На уик-энд.Сегодня в 11:18
Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
-
16 сентября 2016 в 10:38
Чиновников отвадят от заморских товаров и услуг
В рамках госзакупок.13 мая 2016 в 12:34
Черногория ждет россиян на все лето
Продлив срок безвизового пребывания до 3 месяцев.31 марта 2016 в 08:26
Путин "пересадит" госкомпании на отечественное ПО до конца года
Разработчики должны справиться.16 февраля 2016 в 11:39
Кабмин РФ выманит предпринимателей из "тени"
Амнистией.05 октября 2015 в 18:50
В 2016 году кошельки россиян тяжелее не станут
Для роста доходов населения нет предпосылок.21 ноября 2014 в 11:48
Пешеходам в РФ придется носить одежду со светоотражателями
За городом в темное время суток.
Главные новости
- Сегодня в 12:39Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
- Сегодня в 11:54Челябинец умер на пороге школы
- Сегодня в 11:25Средний Урал закружит метель
- Сегодня в 11:18Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
- Сегодня в 10:10Шарташ на баррикадах
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.