Укрупняя регионы.

Российские регионы планируется укрупнить. Это предусматривает проект Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, подготовленный в правительстве, сообщают "Известия".

Создание макрорегионов, по мнению разработчиков, будет ответом на негативные тенденции в стране: сокращение численности и старение населения, уменьшение доли экономически активных граждан, неравномерность развития территорий. Кроме того, учитываются изменения в мировой демографии и геополитике, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, макрорегионы должны осуществлять "долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов и способствующие встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей". Четких рецептов не предлагается, есть лишь три сырых сценария.

Многие авторитетные эксперты недоумевают, зачем нужны еще какие-то структуры при наличии федеральных округов - если даже в них не удалось отладить механизмы развития.

"Я хочу подчеркнуть, что бумаги на жизнь не влияют. Денег нет – раз. Инструменты, которые используются, большого эффекта не дают – два. В рамках вертикали – а это главное в нашей политической системе – добиться того, чтобы регионы сами хотели что-то делать, не так-то просто. Проще ходить в Минфин и деньги просить. Просто еще одна бумага, на моей памяти уже третья или четвертая. Жизнь сама по себе, бумаги сами по себе", – цитируют "Известия" директора региональной программы Независимого института социальной политики Наталью Зубаревич.