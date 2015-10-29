На уик-энд.

20 января 2017 года в Свердловскую область придут снегопады и метели. При этом будет относительно тепло - минус 8-13 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах - до 17 метров в секунду.

В субботу, 21 января, ожидается 7-12 градусов мороза, метели и снег не прекратятся. Последний выходной отметится небольшим похолоданием - до минус 10-15, будет все так же снежно.

В Екатеринбурге уик-энд будет относительно теплым - около 8 градусов ниже нуля. Небольшие осадки синоптики обещают с пятницы по воскресенье. Погода благоволит любителям зимних видов спорта.