Средний Урал закружит метель Сегодня в 11:25
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На уик-энд.
20 января 2017 года в Свердловскую область придут снегопады и метели. При этом будет относительно тепло - минус 8-13 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах - до 17 метров в секунду.
В субботу, 21 января, ожидается 7-12 градусов мороза, метели и снег не прекратятся. Последний выходной отметится небольшим похолоданием - до минус 10-15, будет все так же снежно.
В Екатеринбурге уик-энд будет относительно теплым - около 8 градусов ниже нуля. Небольшие осадки синоптики обещают с пятницы по воскресенье. Погода благоволит любителям зимних видов спорта.
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