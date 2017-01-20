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На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржейСегодня в 12:06

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Крещенских.

Крещенские купания в Свердловской области собрали более 60 000 участников. Обошлось без происшествий, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Было обустроено 106 купелей, из них 18 - на водоемах Екатеринбурга, где окунуться решились 25 000 человек. Безопасность обеспечивали свыше тысячи спасателей, полицейских и медиков. Предварительно специалисты проверили дно, измерили толщину льда.

Каждую иордань оборудовали коробами с двумя спусками. Зрители находились на берегу, а моржи погружались по очереди. В пунктах обогрева всем желающим наливали горячий чай.

6 прорубей пришлось закрыть: пару легальных на озере Шарташ (из-за трещин на льду) и 4 несанкционированных - в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимском районе и Тавде.

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