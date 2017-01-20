На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржейСегодня в 12:06
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Крещенских.
Крещенские купания в Свердловской области собрали более 60 000 участников. Обошлось без происшествий, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Было обустроено 106 купелей, из них 18 - на водоемах Екатеринбурга, где окунуться решились 25 000 человек. Безопасность обеспечивали свыше тысячи спасателей, полицейских и медиков. Предварительно специалисты проверили дно, измерили толщину льда.
Каждую иордань оборудовали коробами с двумя спусками. Зрители находились на берегу, а моржи погружались по очереди. В пунктах обогрева всем желающим наливали горячий чай.
6 прорубей пришлось закрыть: пару легальных на озере Шарташ (из-за трещин на льду) и 4 несанкционированных - в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимском районе и Тавде.
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