Если предложение ученых одобрят.

Ученые Московского авиационного института и НПО имени Лавочкина предложили построить на орбите Земли космическую солнечную электростанцию (КСЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике.

Для реализации идеи потребуется разработать государственную программу. Ее первым этапом должно стать создание экспериментального лазерного прототипа КСЭС на грузовом корабле "Прогресс" или специализированной платформе.

По мнению ученых, это проект актуален из-за природных катаклизмов, причиной которых стало воздействие традиционной энергетики на окружающую среду.

Стоит отметить, что впервые о необходимости создания таких станций российские ученые заявляли еще в 2011 году, передает "Уралинформбюро".