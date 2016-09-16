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Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьниковСегодня в 11:48

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При записи в первый класс.

В управлении образования Екатеринбурга признаются, что рассчитывают на порядочность родителей при записи детей в первый класс. Бороться с проблемой поддельной пропиской ради места в элитных школах необходимо на уровне федерального законодательства, заявила "Уралинформбюро" начальник горобраза Екатерина Сибирцева.

Мест в школах Екатеринбурга должно хватить всем первоклассникам. По предварительным расчетам, ожидается порядка 18 600 детей, а учебные заведения города готовы принять 20 000.

Записать ребенка в первый класс можно будет с 1 февраля в самой школе, в МФЦ или через портал госуслуг. Школа и МФЦ в первый день февраля будут работать с 8.00 до 19.00. Сайт начнет принимать заявки в полночь. Сотрудники горобраза рекомендует накануне часа икс зайти на портале в личный кабинет, проверить в настройках город и нажать кнопку "Подать заявление". После принятия заявки в течение пяти дней нужно принести оригиналы документов в школу или МФЦ. Как отметил директор екатеринбургского филиала "Ростелекома" Вадим Макаров, в прошлом году половина всех электронных заявок была подана в первые 15 минут.

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