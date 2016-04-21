В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из МосквыСегодня в 12:35
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Предыдущие проверки ничего не дали.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека взял на особый контроль ситуацию в екатеринбургском детском доме-интернате на Ляпустина, где обварился 11-летний мальчик.
Правозащитники неоднократно проверяли это учреждение и отмечали проблемы с комплектованием штата. Там работали всего 24 воспитателя при штате в 42 и 2 психолога при 5 необходимых.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СПЧ, в связи со сложившейся ситуацией готовятся запросы в Следственный комитет и Министерство труда и соцзащиты. Кроме того, в регион направят рабочую группу правозащитников.
11-летний воспитанник интерната на Ляпустина обварился 19 января 2017 году. Санитарка оставила ребенка со сниженным болевым порогом в ванной, где он получил ожоги 35% тела. Его госпитализировали в ДГКБ №9.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Это далеко не первое ЧП в учреждении. В 2014 году санитара интерната обвиняли в истязании детей, еще одна сотрудница уже осуждена за аналогичное деяние. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. А в январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала утонула 8-летняя девочка.
В интернат наведывались и ревизоры СПЧ, и тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, в учреждении сменили директора, но волну ЧП остановить не удалось.
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