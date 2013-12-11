Обезьяны помогли найти корни любвиСегодня в 12:59
- Текст
Во всем виноваты самцы.
Приматы и дельфины помогли ученым установить, когда на Земле зародилась любовь.
Согласно теории исследователей, подобное чувство возникло, когда приматы-самцы стали помогать самкам защищать потомство от агрессии других самцов этого же вида. Постепенно оно переросло в настоящую влюбленность. Объектами наблюдений ученых были и дельфины, которые схожи с человеком по своему умственному развитию.
Авторы проекта уверены, именно желание самца защитить самку с детенышами инициировало сближение между партнерами и зарождение любви, передает "Уралинформбюро".
Кроме того выяснилось, что когда человек чувствует влюбленность или у него включается родительский инстинкт, активизируется один и тот же участок мозга.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 13:09
В Челябинске педофил заставил детей смотреть порно
Он привел к себе трех мальчиков.Сегодня в 12:59
Обезьяны помогли найти корни любви
Во всем виноваты самцы.Сегодня в 12:39
Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
Устав ждать жилье.Сегодня в 12:35
В скандальный интернат на Ляпустина зашлют ревизоров из Москвы
Предыдущие проверки ничего не дали.Сегодня в 12:19
В Заводоуковске ВАЗ протаранил фургон и сгорел
Автоледи выжила.Сегодня в 12:17
"АвтоВАЗ" увеличит экспорт машин в 1,5 раза
Lada Vesta замахнулась на Германию.Сегодня в 12:06
На Среднем Урале насчитали 60 тысяч моржей
Крещенских.Сегодня в 11:59
Тюменца с килограммом гашиша поймали в Казани
Его арестовали.Сегодня в 11:54
Челябинец умер на пороге школы
Проводив ребенка.Сегодня в 11:52
Правительство перекраивает карту России
Укрупняя регионы.Сегодня в 11:48
Горобраз Екатеринбурга бессилен против фиктивной прописки школьников
При записи в первый класс.Сегодня в 11:41
Россия ежедневно отражает массу кибератак из США
Германии и Великобритании.Сегодня в 11:36
В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детей
Столкнулись две иномарки.Сегодня в 11:25
Средний Урал закружит метель
На уик-энд.Сегодня в 11:18
Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
17-этажный ТЦ сложился в один миг.
-
11 декабря 2013 в 18:42
Вице-премьер РФ напомнил зарубежным злопыхателям о "ядерном чемоданчике"
И пригрозил возмездием в ответ на агрессию.
Главные новости
- Сегодня в 12:39Пайщики "Бухты Квинс" решили продать свои доли
- Сегодня в 11:54Челябинец умер на пороге школы
- Сегодня в 11:25Средний Урал закружит метель
- Сегодня в 11:18Как карточный домик: по следам и слезам трагедии в Тегеране
- Сегодня в 10:10Шарташ на баррикадах
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.