Во всем виноваты самцы.

Приматы и дельфины помогли ученым установить, когда на Земле зародилась любовь.

Согласно теории исследователей, подобное чувство возникло, когда приматы-самцы стали помогать самкам защищать потомство от агрессии других самцов этого же вида. Постепенно оно переросло в настоящую влюбленность. Объектами наблюдений ученых были и дельфины, которые схожи с человеком по своему умственному развитию.

Авторы проекта уверены, именно желание самца защитить самку с детенышами инициировало сближение между партнерами и зарождение любви, передает "Уралинформбюро".

Кроме того выяснилось, что когда человек чувствует влюбленность или у него включается родительский инстинкт, активизируется один и тот же участок мозга.