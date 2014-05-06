Китай прирос на 8 миллионов человекСегодня в 14:49
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Не за горами - 1,4 миллиарда.
Население Поднебесной (без учета специальных административных районов Гонконг и Макао) за 2016 год выросло на 8,09 миллиона человек – до 1,382 миллиарда. Соответствующие сведения опубликовало государственное статистическое бюро Китая.
В прошлом году в стране появилось на свет 17,86 миллиона детей, а коэффициент рождаемости составил 12,95 на тысячу человек. Умерло 9,77 миллиона человек, коэффициент – 7,09 на тысячу, передает "Уралинформбюро".
Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет составила 907,47 миллиона человек (65,6% от общего населения).
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