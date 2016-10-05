В стационар.

Челябинские следователи организовали проверку после отказа в госпитализации 87-летней женщине - ветерану Великой Отечественной войны.

18 января 2017 года родственники привезли пенсионерку в ГКБ №9. Она жаловалась на плохое самочувствие и сильные боли. Однако врачи не стали класть ее в больницу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, после проверки будет принято процессуальное решение.