СКР разберется с отказом челябинских врачей принять ветерана ВОВСегодня в 14:59
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В стационар.
Челябинские следователи организовали проверку после отказа в госпитализации 87-летней женщине - ветерану Великой Отечественной войны.
18 января 2017 года родственники привезли пенсионерку в ГКБ №9. Она жаловалась на плохое самочувствие и сильные боли. Однако врачи не стали класть ее в больницу.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, после проверки будет принято процессуальное решение.
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