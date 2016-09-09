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Над российскими АЭС нависла киберугрозаСегодня в 14:23

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У четверти реакторов – проблемный софт.

Программное обеспечение девяти из 33 атомных энергоблоков, действующих в России, эксплуатируется нелегально. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли. Речь идет о платформе ПОРТАЛ, которая ведет сбор, обработку, архивирование и отображение информации о состоянии и безопасности реакторов и управляет их оборудованием. Как сообщили собеседники издания, под вопросом легитимность этого софта: документация на него отсутствует, исходным кодом распоряжаются частные лица.

Ядро ПОРТАЛа разработано австрийской фирмой Real Time Computersoftware GmbH, аффилированной с компанией из США - Real Time Solutions of America. Такие моменты, как авторский надзор за системой и порядок устранения неполадок, остаются неразъясненными, передает "Уралинформбюро".

В связи с этим эксперты говорят о возможности сбоев и остановок энергоблоков, в том числе из-за диверсий. В самом "Росатоме" информацию о проблемах с ПО опровергают.

Согласно открытым данным и источникам "Коммерсанта", ПОРТАЛ используется на Калининской, Ростовской, Нововоронежской, Белоярской и Ленинградской АЭС.

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