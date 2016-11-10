Екатеринбургский Умка опустошит канистру в честь 21-летияСегодня в 15:32
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И ждет в гости горожан.
В Екатеринбургском зоопарке в субботу, 21 января, отметят 21-й день рождения белого медведя Умки. Хотя точная дата появления на свет самого крупного хищника зверинца неизвестна. Родился медведь предположительно в 1996 году в дикой природе на Чукотке. В возрасте девяти месяцев он лишился матери, местные жители спасли животное от гибели. В уральский зоопарк его привезли 24 апреля 1998 года, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.
"Умкин день" в Екатеринбургском зоопарке отмечают каждый год. В честь праздника имениннику готовят подарок: канистру, украшенную подручными материалами, и с угощением внутри. Принять участие в создании презента смогут все посетители. Праздник начнется в 14.00.
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