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38 детей в югорском интернате "свалила" антисанитарияСегодня в 15:57

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Прокуратура закончила проверку.

Югорская прокуратура обнародовала результаты проверки интерната в Сургутском районе, где в декабре 2016 года отравились 38 детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в учреждении найдено множество нарушений санитарных требований при хранении продуктов. Выяснилось, что после заражения детей норовирусом руководство не изолировало больных и не провело дезинфекцию. Медицинские работники не сообщили о заражении в филиал Центра гигиены и эпидемиологии.

Прокуратура внесла представления директору интерната и главному врачу городской больницы.

По факту массового заболевания школьников расследуется уголовное дело.

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