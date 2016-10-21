Россияне смогут путешествовать по ЮАР без визыСегодня в 16:13
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До 90 дней.
Россия и Южно-Африканская Республика отменяют визы на поездки до 90 дней. Для путешествия по-прежнему необходим загранпаспорт. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Эти меры помогут развитию торгово-экономического взаимодействия и туризма, передает "Уралинформбюро".
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