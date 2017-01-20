Буланашцев травят опасной водойСегодня в 14:38
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И отказывают в перерасчете.
Жителям Буланаша приходится давиться некачественной питьевой водой. Она настолько перенасыщена металлами, что в квартирах перегорают чайники, а фильтры приходится менять чуть ли не каждый день.
Проверка Роспотребнадзора показала, что в питьевой воде превышено содержание кремния, железа и марганца. Санврачи потребовали от чиновников решить проблему.
Как пояснил "Уралинформбюро" замглавы администрации Артемовского ГО по городскому хозяйству и строительству Александр Миронов, специалисты заменили фильтр на станции обезжелезивания. Летом 2017 года будут обновлены 6 оставшихся фильтров. Средства на эти цели уже предусмотрены. Данных мер будет достаточно, чтобы исправить ситуацию.
При этом перерасчет за некачественные услуги коммунальщики делать не собираются. "Химанализ только показал превышения. Баканализ был нормальный. Только если баканализ плохой, воду запрещают пить, и делается перерасчет", - пояснил А.Миронов.
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