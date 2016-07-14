Коммунальщиков Тавды обязали потушить свалкуСегодня в 16:15
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Задымившую город.
Тавду заволокло дымом от городской свалки. Эксплуатирующая организация - ООО "Чистый город" даже не пытается потушить огонь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Выездная проверка установила, что на открытой площадке полигона ТБО горит бытовой мусор, упаковочная картонная тара, мешки и пленка.
Директору компании внесено представление, он должен в кратчайшие сроки принять меры.
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