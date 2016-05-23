И всей Земли.

Задыхающиеся от смога жители Магнитогорска могут полюбоваться красотой родного города только на снимках из космоса. С орбиты, хоть и затянутый едким туманом, он выглядит гораздо привлекательнее. Снимок космонавта Сергея Рыжикова, сделанный с борта МКС, опубликован в официальном инстаграм-аккаунте Роскосмоса, Там же размещены еще несколько десятков подобных постов, заставляющих взглянуть на знакомые места по-новому, передает "Уралинформбюро".

С "космической" высоты многие города и рукотворные объекты выглядят чарующее. Бесконечность Москвы пугает.

На фотографии Мекки, кажется, можно разглядеть главную святыню мусульман - Каабу.

Раскрыть загадку этого снимка дано только читинцам, которые, разъехавшись по всему свету, благодарят космонавтов за возможность взглянуть на родину.

Срезом уральской яшмы, кажутся с орбиты воронки карьеров в Кузбассе.

Что ждет в будущем космодром "Восточный", позволит представить вид "Байконура".

Сравнить Керченский мост и "Золотые ворота" Сан-Франциско не составит труда.

Кристальная голубизна Байкала выигрышно смотрится рядом с красной водой мадагаскарской Цирибиханы.

Ниагарский водопад кажется укутанным в вату, а вулканы Камчатки - посыпанными сахарной пудрой.

Виды островов заслуживают отдельного внимания.

А на снимке дельты Волги видны золото российский полей, синева неба и зелень лесов.