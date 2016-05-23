Города России с борта Международной космической станции - #Магнитогорск. Один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город расположен у подножия горы Магнитной, по обоим берегам реки Урал. А так как река Урал является естественной водной границей между Азией и Европой, то получается, что правый берег города находится в Европе, а левый — в Азии. Фотография космонавта Сергея Рыжикова. . . Russian cities from the height of the ISS - Magnitogorsk. It is an industrial city in Chelyabinsk Oblast, Russia, located on the eastern side of the extreme southern extent of the Ural Mountains by the Ural River. The Ural River is conventionally considered part of the boundary between the continents of Europe and Asia. So the city is located in two continents - Europe and Asia, on the both sides of Ural River. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryzhikov. #городаМКС #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #Россия #город #Магнитогорск #cosmos #space #planet #earth #iss #Russia #city #Magnitogorsk #roscosmos #roscosmosofficial
Уральцам показали космическую красоту МагниткиСегодня в 16:37
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И всей Земли.
Задыхающиеся от смога жители Магнитогорска могут полюбоваться красотой родного города только на снимках из космоса. С орбиты, хоть и затянутый едким туманом, он выглядит гораздо привлекательнее. Снимок космонавта Сергея Рыжикова, сделанный с борта МКС, опубликован в официальном инстаграм-аккаунте Роскосмоса, Там же размещены еще несколько десятков подобных постов, заставляющих взглянуть на знакомые места по-новому, передает "Уралинформбюро".
С "космической" высоты многие города и рукотворные объекты выглядят чарующее. Бесконечность Москвы пугает.
Предновогодняя Москва с борта Международной космической станции. Фотография космонавта Сергея Рыжикова. . . Moscow before New Year from the International Space Station. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryzhikov. #ГородаМКС #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #россия #город #москва #cosmos #space #planet #earth #iss #russia #city #moscow #roscosmos #roscosmosofficial
На фотографии Мекки, кажется, можно разглядеть главную святыню мусульман - Каабу.
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в священный для ислама город Мекку. Этот снимок Мекки сделал с борта Международной космической станции Антон Шкаплеров (@anton_astrey) во время своего второго полета. . . Millions of Muslims around the world are celebrating Eid al-Adha, the holiday marking the end of the annual hajj to the Saudi Arabian city of Mecca. This photo of Mecca taken by cosmonaut Anton Shkaplerov (@anton_astrey) aboard the International Space Station during his second space flight. #ГородаМКС #Мекка #роскосмос #космос #мкс #cosmos #space #iss #Mecca #roscosmos #roscosmosofficial
Раскрыть загадку этого снимка дано только читинцам, которые, разъехавшись по всему свету, благодарят космонавтов за возможность взглянуть на родину.
Города России с борта Международной космической станции - #Чита. В черте города находится озеро Кенон. На его берегу функционирует Читинская ТЭЦ-1, для которой Кенон является водоёмом-охладителем. Фотография космонавта Сергея Рыжикова. . . Russian cities from the height of the ISS - Chita. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryzhikov. #городаМКС #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #Россия #город #Чита #cosmos #space #planet #earth #iss #Russia #city #Chita #roscosmos #roscosmosofficial
Срезом уральской яшмы, кажутся с орбиты воронки карьеров в Кузбассе.
Красногорский, Сибиргинский и Ольжерасский карьеры с высоты Международной космической станции. Карьеры расположены восточнее Новокузнецка, рядом с Междуреченском. За 20 лет работы шахт здесь было добыто свыше 280 млн тонн угля. Фотография космонавта Олега Скрипочки. . . Open-pit mines nearby Russian city of Mezhdurechensk from the International Space Station. Photo by cosmonaut Oleg Skripochka. #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #карьеры #россия #шахты #междуреченск #cosmos #space #planet #earth #iss #russia #roscosmos #roscosmosofficial
Что ждет в будущем космодром "Восточный", позволит представить вид "Байконура".
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков сфотографировал с борта Международной космической станции космодром "Восточный". Стартовый комплекс, с которого в апреле этого года был осуществлен первый пуск, находится слева. В центре - Монтажно-испытательные корпуса для подготовки наших ракет-носителей к предстоящим стартам. На фото также видно, что все площадки космодрома соединены железной дорогой, по которой происходит транспортировка ракет. . . The new Russian Cosmodrome Vostochny from the International Space Station. Photo by Roscosmos cosmonauts Sergei Ryzhikov. #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #Россия #КосмодромВосточный #cosmos #space #planet #earth #iss #CosmodromeVostochny #Russia #roscosmos #roscosmosofficial
Этот снимок Байконура сделал космонавт Андрей Борисенко во время своего первого полета в 2011 году. Через несколько недель космонавт прибудет в этот город, чтобы в составе нового экипажа снова отправиться на Международную космическую станцию. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-02» запланирован на 23 сентября. Вместе с Андреем Борисенко в космическую «командировку» отправятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. . . Baikonur City from the International Space Station by Roscosmos cosmonaut Andrey Borisenko. Andrey together with Sergey Ryzhikov and NASA astronaut Robert Shane Kimbrough is preparing for his second mission to the ISS. The launch of the Soyuz MS-02 spacecraft is scheduled on September 23. #роскосмос #космос #байконур #мкс #space #baikonur #iss #roscosmos #roscosmosofficial
Сравнить Керченский мост и "Золотые ворота" Сан-Франциско не составит труда.
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Как видно на снимке, мост пройдёт между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Общая протяжённость моста составит около 19 км. . . Development of the Russian Kerch Strait bridge from the International Space Station. The bridge is a proposal for a bridge spanning the Strait of Kerch between the Kerch Peninsula of Crimea and the Taman Peninsula. Photo by cosmonaut Oleg Skripochka. #роскосмос #космос #мкс #КерченскийПролив #мост #Крым #Crimea #KerchStrait #bridge #cosmos #space #planet #earth #iss #roscosmos #roscosmosofficial
У западных берегов США пролив Golden Gate (Золотые ворота) соединяет бухту Сан-Франциско с Тихим океаном. А одноимённый мост помогает жителям Сан-Франциско пересечь этот пролив и попасть в южную часть округа Марин. Сегодня космонавт Сергей Рыжиков сделал с борта космической станции фотографию моста Золотые Ворота. Он был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года, а сегодня по праву считается одним из самых узнаваемых мостов в мире. Его длина — 2737 м. . . View of The Golden Gate Bridge taken by cosmonaut Sergey Ryzhikov aboard the ISS. The bridge is one of the most internationally recognized symbols of San Francisco, California, and the United States. It opened in 1937 and was, until 1964, the longest suspension bridge main span in the world, at 2,737 m. #городаМКС #роскосмос #космос #мкс #СанФранциско #cosmos #space #iss #GoldenGate #SanFrancisco #roscosmos #roscosmosofficial
Кристальная голубизна Байкала выигрышно смотрится рядом с красной водой мадагаскарской Цирибиханы.
Самое глубокое и чистое озеро планеты - Байкал в объективе космонавта Сергея Рыжикова. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, его максимальная глубина достигает 1642 м. Весной прозрачность воды составляет целых 40 метров, т.к. благодаря деятельности живых организмов, вода в озере близка к дистиллированной. Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера учёные традиционно определяют в 25-35 млн лет. . . Lake Baikal from the International Space Station. It is the deepest lake in the world - maximum depth of 1642 m. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryzhikov. #роскосмос #космос #Россия #Байкал #озеро #cosmos #space #Russia #lake #Baikal #roscosmos #roscosmosofficial
Река Цирибихана – это настоящая артерия Мадагаскара. Но не только из-за особого красного оттенка воды, а потому что река протекает в западной части острова и помогает преодолевать по воде даже самые непроходимые участки острова. Кстати, из-за специфического цвета латеритных почв и рек (высокое содержание алюминия и железа) местные жители называют Мадагаскар «большим красным островом». Фотография космонавта Сергея Рязанского (@sergeyiss). . . Tsiribihina River of western Madagascar from the height of the International Space Station. Mostly the river is distinct for its red-coloured water, which is caused by river sediments. Photo by cosmonaut Sergey Ryazanskiy. #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #мадагаскар #река #цирибихана #cosmos #space #planet #earth #iss #madagascar #roscosmos #roscosmosofficial
Ниагарский водопад кажется укутанным в вату, а вулканы Камчатки - посыпанными сахарной пудрой.
Самый мощный водопад в Северной Америке не так уж просто разглядеть с высоты МКС. Ниагарский водопад - общее название трёх водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Общая ширина водопадов Ниагары около 1200 м — это пятый в мире водопад по ширине фронта падающей воды. Фотография космонавта Андрея Борисенко. . . The most powerful waterfall in North America is not so easy to see from the height of the ISS. The Niagara Falls is the general name of the three waterfalls on the Niagara River, which separates the U.S. state of New York from the Canadian province of Ontario. Overall width of Niagara Falls is about 1200 m - is the fifth widest waterfall in the world. Photo by cosmonaut Andrey Borisenko. #роскосмос #космос #водопад #ниагара #мкс #cosmos #space #waterfall #niagara #iss #roscosmos #roscosmosofficial
Вулканы полуострова Камчатка, запечатленные космонавтом Сергеем Рыжиковым с борта Международной космической станции. . . Image of volcanos of Kamchatka Peninsula, taken by cosmonaut Sergey Ryzhikov aboard the International Space Station. #роскосмос #космос #мкс #вулкан #Камчатка #полуостров #cosmos #space #iss #volcano #Kamchatka #roscosmos #roscosmosofficial
Виды островов заслуживают отдельного внимания.
Кипр - третий по величине остров в Средиземном море после Сардинии и Сицилии. Его площадь составляет 9 251 км2. Фотография сделана с борта Международной космической станции Олегом Котовым. . . Cyprus is the third largest island in the Mediterranean Sea after Sicily and Sardinia. It has a land area of 9 251 km2. Photo by cosmonaut Oleg Kotov. #роскосмос #космос #остров #кипр #море #мкс #cosmos #space #island #sea #cyprus #iss #roscosmos #roscosmosofficial
Канарские острова - архипелаг в Атлантическом океане с высоты Международной космической станции. Фотография космонавта Олега Артемьева (@olegmks). . . The Canary Islands are an archipelago in the Atlantic Ocean. Picture taken at the height of the ISS by cosmonaut Oleg Artemyev. #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #канарские #острова #cosmos #space #planet #earth #iss #canary #islands #roscosmos #roscosmosofficial
А на снимке дельты Волги видны золото российский полей, синева неба и зелень лесов.
Дельта Волги - самая большая речная дельта в Европе, вид из иллюминатора Международной космической станции. Фотография космонавта Олега Артемьева (@olegmks). . . Delta of Volga River (Russia). Picture taken at the height of the International Space Station. Photo by cosmonaut Oleg Artemyev. #роскосмос #космос #планета #мкс #земля #россия #река #волга #cosmos #space #planet #earth #iss #russia #river #volga #roscosmos #roscosmosofficial
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