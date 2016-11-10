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Екатеринбургский ЗиК оштрафовали на 2,5 миллионаСегодня в 14:10

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Выявлено 70 нарушений.

Машиностроительный завод имени Калинина в Екатеринбурге, где осенью из-за обрушения крыши погибли 4 рабочих, оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. Государственная инспекция труда в Свердловской области провела независимую от расследования проверку, выявив около 70 нарушений в различных сферах.

Как сообщил "Уралинформбюро" главный государственный инспектор труда в регионе Федор Кравцов, на заводе со штрафами не согласились и обжаловали их в суде - решения пока не вынесены.

"Выявлены нарушения и в отношении погибших работников. Пока составлено 4 протокола - по медосмотрам, по допуску инвалидов, по правильности заключения трудовых договоров, по специальной оценке условий труда", - уточнил Кравцов.

Трудовая инспекция продолжает расследование несчастного случая. "Сейчас мы ждем результатов техническо-строительной экспертизы. После этого можно будет сделать вывод – виновата ли подрядная организация, которая делала ремонт на крыше. Или все-таки обрушение произошло из-за недосмотра и неприятия мер со стороны руководства предприятия. Если виновато руководство мы со своей стороны будем принимать меры административного воздействия", - пояснил инспектор.

Трагедия на ЗиКе произошла 9 ноября 2016 года. Между 42 и 10 цехами завода обрушилась кровля. Погибли четыре человека, еще 11 получили серьезные травмы. Уголовные дела были возбуждены по четырем статьям.

Стоит отметить, что в 2016 году на свердловских предприятиях участились несчастные случаи. Погибли 74 работника (на 9 больше, чем в 2015 году), тяжелые травмы получили 266 человек (в 2015 году – 254).

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