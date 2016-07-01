Водители не вышли в рейс.

20 января 2017 года на Южном автовокзале Екатеринбурга отменили 11 рейсов до Сысерти (обратных тоже не будет). Это связано с забастовкой водителей Сысертского АТП из-за долгов по зарплате, которую не платят несколько месяцев.

Как рассказал "Уралинформбюро" собственный источник, на работу не вышли 29 водителей. Руководству удалось уговорить не участвовать в акции только двух шоферов.

Финансовые трудности АТП связаны с банкротством. Получить официальный комментарий перевозчика пока не удалось.