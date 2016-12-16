Нового.

Американские и ирландские ученые после совместного исследования предрекли всемирный потоп. Случится природная катастрофа через несколько сотен тысяч лет, пишет журнал Science.

Причиной катаклизма станет увеличение температуры. Климат планеты, по заверению ученых, имеет цикличный характер – от ледникового периода к потеплению. Сейчас Земля переживает "оттепель". Температура воздуха и мирового океана растет и уже достигла показателя последнего межледникового периода. Уровень мирового океана тогда был на 6-9 метров выше нынешнего.

Исследователи уверены: очередной подъем воды неизбежен. По данным NASA, уровень мирового океана уже поднимается — примерно на 2 миллиметра в год, передает "Уралинформбюро".