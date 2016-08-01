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"Бруснике" сошло с рук ЧП в екатеринбургском "Квартале Новаторов"Сегодня в 15:14

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У трудинспекции связаны в руки.

В 2016 году Государственная инспекция труда в Свердловской области зафиксировала 9 смертей на стройплощадках в Свердловской области. Однако в реальности погибших больше – работники, с которыми не заключены трудовые отношения, в статистику не попадают.

Как сообщил "Уралинформбюро" главный государственный инспектор труда в регионе Федор Кравцов, в "теневой" список попала трагедия в Екатеринбурге на ЖК "Олимп", где погибли 2 человека. Также "за кадром" остался несчастный случай в "Квартале Новаторов", где тяжелые травмы получили 6 рабочих.

"У "Брусники" в "Квартале Новаторов" обрушились леса. Ни у одного из пострадавших не было трудовых отношений с застройщиком. Соответственно, мы не занимались расследованием, тем более, предприятие зарегистрировано не в нашей области. Ни один из пострадавших не обратился к нам с просьбой признать эти случаи, не подал в суд", - пояснил Федор Кравцов.

Расследования трудинспекцией в этих случаях не проводятся, так как нет оснований. "Руководство должно в течение суток нам прислать извещение, а извещений нет. Если мы узнаем о несчастных случаях из средств массовой информации, мы выходим на проверку. Смотрим, что не в порядке. Это меры профилактические", - рассказал главный инспектор.

По его мнению, проблему мог бы решить запрет на гражданско-правовые договоры в строительной отрасли. "У застройщиков должен быть свой штат", - заключил Федор Кравцов.

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