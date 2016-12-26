Уральцы отправятся в Дубай на метроСегодня в 16:15
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Мечтать не вредно.
Екатеринбург, Челябинск и Пермь вошли в "голубую ветку" глобального метро вместе с Казанью, Дубаем, Дели и Веной. Такую новость растрезвонили СМИ со ссылкой на материал "Карта глобального метро показывает, как может выглядеть будущее с Hyperloop", размещенный изданием Inverse.
Однако широко растиражированная схема не имеет никакого отношения ни к Hyperloop, ни к Hyperloop One. "Глобальное метро" еще в 2003 году создал писатель Марк Овенден. Он взял за основу схему лондонской подземки и попросту соединил на карте мира все города, где уже был сабвей или его планировалось запустить до 2008 года, передает "Уралинформбюро".
Пока же HyperloopOne американского миллиардера Илона Маска только выбрала 35 команд инженеров, которые должны назвать идеальные места для прокладки сверхскоростного метро. К 2022 году планируется начать прокладку первых трех веток.
Hyperloop – это проект вакуумного поезда, который способен передвигаться по надземному трубопроводу со скоростью около 1220 километров в час. Общие затраты на проект, придуманный Илоном Маском еще в 2012 году, оцениваются в несколько миллиардов долларов.
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