Парализованный пулей 7-летний южноуралец начал дышать самСегодня в 17:12
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Без помощи аппарата ИВЛ.
7-летний Лева из Емажелинска, парализованный из-за пулевого ранения, начал дышать самостоятельно. Мальчик прошел через процедуры массажа, электростимуляций, занятия с инструктором ЛФК и логопедом, сообщают родственники.
Общее состояние ребенка врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Они не отрицают вероятности осложнений и советуют везти мальчика на реабилитацию за границу.
Трагедия произошла 1 октября 2016 года. Лева играл со старым пистолетом, который дал ему дедушка. Тот оказался заряжен. Пуля срикошетила и попала ребенку в позвоночник в область шеи. После операции мальчик долгое время находился в коме, сообщает "Уралинформбюро".
Дедушка Левы покончил с собой на следующий день после случившегося.
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