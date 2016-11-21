От Wi-Fi отрубили целый отель.

Генеральский обед во главе с Сергеем Шойгу в Екатеринбурге прошел "вне зоны доступа".

Как сообщил "Уралинформбюро" источник, высоких гостей уральской столицы привезли на трапезу в "Онегин". "На время обеда в честь Минобороны весь отель отрубили от Wi-Fi", - говорит собеседник, предполагая, что это было сделано в целях безопасности.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург на командно-штабные сборы. В рамках визита он посетил Уральский завод гражданской авиации, где проверил выполнение госконтракта.

Кроме того, министр заслушал доклад командующего войсками ЦВО Владимира Зарудницкого и проверил организацию боевого дежурства. Позже он возложил венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

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