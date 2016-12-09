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Скорая помощь обоснуется в 34 квартале екатеринбургского Академического Сегодня в 17:42

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В составе медкластера.

Новая станция скорой помощи расположится в 34 квартале между Амундсена и проектируемым участком Сахарова, Таким образом станция станет частью медкластера, который начнут создавать в Академическом районе, передает "Уралинформбюро".

Строительные работы оцениваются примерно в 100 миллионов рублей, 60 миллионов из которых выделит областной бюджет.

Стоит отметить, что медкластер объединит новые здания медицинского университета, НИИ охраны материнства и младенчества, производственные площади, жилье для медработников. Поддержать реализацию проекта намереваются федеральные власти, а также группа компаний "Ренова".

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