За обнаруженную им ошибку.

Российский программист из Санкт-Петербурга Андрей Леонов нашел в социальной сети Facebook серьезную уязвимость. За сообщение о баге мужчина получил рекордный гонорар от компании – 40 тысяч долларов, рассказал специалист в своем блоге.

Ошибка содержалась в инструменте ImageMagick, который позволяет обрабатывать изображения перед публикацией на странице. Она позволяла злоумышленникам прятать в файле картинки вредоносный код.

После сообщения Леонова сотрудники Facebook оперативно устранили проблему, передает "Уралинформбюро".