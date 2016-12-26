Цереру "слепили" астероидыСегодня в 18:43
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Из силикатов.
Французские и американские ученые выяснили, как формировалась поверхность карликовой планеты Церера, расположенной между орбитами Марса и Юпитера. Оказалось, что ее пятая часть – это силикаты, которые попали на планету в результате падения астероидов.
Стоит отметить, что ранее астрономы сделали аналогичные выводы о спутнике Сатурна Япете и спутнике Плутона Хароне. Таким образом, Церера стала третьим небесным телом, чья поверхность сформирована внешней материей, передает "Уралинформбюро".
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