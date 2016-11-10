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Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареиСегодня в 18:58

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Разработчики что-то напутали.

В Samsung разобрались в причинах возгорания Galaxy Note 7. Оказалось, что батарея смартфона была неподходящего размера, пишет The Wall Street Journal.

Официальное заключение по итогам расследования будет опубликовано южнокорейской компанией 23 января 2017 года.

Стоит отметить, что из-за отзыва и приостановки производства смартфонов Galaxy Note 7 Samsung потеряет порядка 19 миллиардов долларов, передает "Уралинформбюро".

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