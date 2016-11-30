Ученые ждут в гости инопланетянСегодня в 08:24
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Летом 2017 года.
Летом 2017 года к Земле прилетит НЛО - он будет кружить над Южным полушарием. В этом уверены американские астрофизики.
Ранее неопознанный летающий объект, названный "1991 VG", прилетал к Земле дважды, передает "Уралинформбюро". В 1975 году его якобы приняли за советский секретный летательный аппарат. Затем "1991 VG" приближался к планете в 1991 году.
По мнению ряда астрономов, траектория полета неизвестного объекта говорит о пилотируемом характере его движения.
Официального подтверждения информации о прибытии НЛО пока нет. Скептики утверждают, что это просто космический мусор.
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