Летом 2017 года.

Летом 2017 года к Земле прилетит НЛО - он будет кружить над Южным полушарием. В этом уверены американские астрофизики.

Ранее неопознанный летающий объект, названный "1991 VG", прилетал к Земле дважды, передает "Уралинформбюро". В 1975 году его якобы приняли за советский секретный летательный аппарат. Затем "1991 VG" приближался к планете в 1991 году.

По мнению ряда астрономов, траектория полета неизвестного объекта говорит о пилотируемом характере его движения.

Официального подтверждения информации о прибытии НЛО пока нет. Скептики утверждают, что это просто космический мусор.