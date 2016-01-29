Заработав на передержке денег.

В Екатеринбурге волонтер заморила голодом 18 собак и кошек. Их трупы были найдены в частном доме на Уктусской.

Женщине отдавали подобранных на улице животных на передержку. Как сообщили "Уралинформбюро" в благотворительном фонде "Зоозащита", кураторы оплачивали ей за каждого единоразовые взносы по 5 тысяч рублей. За это женщина должна была кормить собак и кошек кашей с мясом и ухаживать за ними. Однако 17 января на одном из городских форумов появилась информация о том, что питомцы содержатся в ужасных условиях. Позже она подтвердилась.

Всех собак и кошек зоозащитники вывезли из опасного приюта. В отношении екатеринбурженки проводят проверку прокуроры.



Известно, что у горожанки есть еще один приют - в селе Патруши. Там также могут находиться животные.