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Россия встанет с колен в ПрикамьеСегодня в 10:17

  • Текст

Она уже ползает.

В Прикамье семья из Чайковского решила дать дочери патриотическое имя – Россия. Об этом мать девочки сообщает на своей странице в соцсети. России Константиновне уже полгода, она учится ползать и вовсю старается встать с колен. По словам родителей, имя они выбрали, исходя из своей любви к родной стране и ее президенту.

Ласково девочку называют Россинкой, передает "Уралинформбюро".

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