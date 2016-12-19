Россия встанет с колен в ПрикамьеСегодня в 10:17
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Она уже ползает.
В Прикамье семья из Чайковского решила дать дочери патриотическое имя – Россия. Об этом мать девочки сообщает на своей странице в соцсети. России Константиновне уже полгода, она учится ползать и вовсю старается встать с колен. По словам родителей, имя они выбрали, исходя из своей любви к родной стране и ее президенту.
Ласково девочку называют Россинкой, передает "Уралинформбюро".
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